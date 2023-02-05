Популярная актриса Ксения Мишина прокомментировала свои отношения с бывшим возлюбленным, с которым хотела построить отношения. В результате Мишина воспитывает сына Платона одна, а с мужчиной оборвала общение.

«Про что вы бы хотели люди перестали спрашивать?» - спросили у Мишиной. Она отметила, что вопросы про ее бывшие отношения ее утомили.

Спросили у Мишиной, какие у нее отношения с отцом Платона теперь, ранее она рассказывала, что пробует наладить общение для удобства ребенка.

«Они больше не общаются, мой ребенок должен расти ментально и максимально здоровым!» - поделилась Ксения.

Также Ксения Мишина решила показать редкие фото, на которых она в прошлом выглядела совсем иначе. На одном из фото артистка запечатлена на позднем сроке беременности.

«Смотрите, какая я красивая. Тут не очень видно мои [+]31 кг. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото того периода. Но если бы мой нынешний мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала» - написала Мишина.

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