Популярная актриса Ксения Мишина прокомментировала свои отношения с бывшим возлюбленным, с которым хотела построить отношения. В результате Мишина воспитывает сына Платона одна, а с мужчиной оборвала общение.
«Про что вы бы хотели люди перестали спрашивать?» - спросили у Мишиной. Она отметила, что вопросы про ее бывшие отношения ее утомили.
Спросили у Мишиной, какие у нее отношения с отцом Платона теперь, ранее она рассказывала, что пробует наладить общение для удобства ребенка.
«Они больше не общаются, мой ребенок должен расти ментально и максимально здоровым!» - поделилась Ксения.
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Также Ксения Мишина решила показать редкие фото, на которых она в прошлом выглядела совсем иначе. На одном из фото артистка запечатлена на позднем сроке беременности.
«Смотрите, какая я красивая. Тут не очень видно мои [+]31 кг. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото того периода. Но если бы мой нынешний мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала» - написала Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.