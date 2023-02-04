Популярна українська актриса та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка спочатку війни з дітьми виїхала за кордон, а потім повернулася і стала ведучою нового шоу на телеканалі "ДІМ" "Тихий вечір", поділилася у своєму Instagram анонсом нового випуску.
Як виявилось, після свят вечірнє шоу повернулася в ефір, і Олена продовжила його вести. В анонсі нового випуску вона показала, що гостем вечора став відомий на Україну голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також у новому випуску буде інтерв'ю з військовою та виступи українських артистів та коміків.
У підписі до публікації Кравець написала: "Загадала, щоб вечір суботи, 4 лютого, був тихим. Скучила по вам дуже, нарешті побачимось. Вмикайте о 21.00 @kanal_dom або переходьте на сторінку каналу в YouTube. Буде дуже теплий випуск". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео на сторінці Кравець:
"Люблю!".
"Будемо дивитись".
"Ура, канікули закінчилися, у мене знову є робота!"
"Нарешті дочекалися!".
"Ура, біжу дивитися".
"Молодчина, нехай все вдається".
"Чекаємо вечора".
"Нарешті ви повернулися. З вами однозначно".
"Улюблені наші!".
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