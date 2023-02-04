Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходят слухи", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала у своєму акаунті відео з виступу відомого українського стендап-коміка Фелікса Редьки, який говорить про російськомовних.

У своєму спітчі комік із Сум підняв тему близькості регіону до кордону з росією. Він закликає україномовних українців не принижувати і не ставитися зі зверхністю до російськомовних, а враховувати контекст, у якому вони виростали та виховувалися. При цьому варто зазначити, що Фелікс Редька, як і багато українців з початку війни, перейшов українською мовою і в житті, і у своїх виступах зокрема.

Викладаючи це відео Раміна підтримала коміка і поділилася своєю історією: "Моя підтримка @felix.redka. Я взагалі народилася в сім'ї, де тато ледве не те що українською, він і російською розмовляв і розмовляє з помилками. Бо він з Афганістану. А предки наші - афганці та поляки. Ми з мамою українки. Я перша людина в сім'ї, хто розмовляє українською. Вибачте мене всі українці, що я стала першою, проте не останньою. Допоможіть мені, як і мільйону інших наших людей, повернутися до свого коріння".

Звичайно ж, такий пост Есхакзай викликав бурхливе обговорення у коментарях, українці почали активно висловлювати свої думки щодо мовного питання.

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