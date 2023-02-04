Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала цілу серію фотографій зі свого відпочинку на Мальдівах, куди вирушила разом із сином. Схоже, блогерка вирішила віддалитися від галасу, який піднявся після її заяви про розрив із Добриніним, і рвонула в теплі краї. Так, на нових знімках Даша показала себе у вузькому чорному купальнику, який наголосив на її ідеальній фігурі. За словами дівчини, вона ходила островом і несподівано вирішила влаштувати цю фотосесію.

"Гуляли островом, побачила гарне світло і мені терміново захотілося зробити хороші кадри", - підписала свою посаду Квіткова. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Побачила гарне тіло, і мені терміново захотілося лайкнути".

"У мене таке враження, що окрім вас, у стрічці нікого немає, мільйон постів".

"Боже, ну що за Богиня така? Ви – натхнення!"

"Такі люди є прикладом, як потрібно орати над собою, щоб досягти крутих результатів".

"Хороша, але не надто худа? Але красива, як завжди".

"Гарні фото. Але з Микитою були б набагато романтичніші за такого світла".

"Яка гарна красуня!".

"Вам личить безтурботність".

"Яка у вас чудова фігура просто ідеально".

Нагадаємо, "Ми з вами стали рідними": зірка "1+1" Вітвіцька зворушила кадрами з дитячої лікарні.

Як повідомляла Politeka, "Прямо в шоці, як він виріс": Квіткова після розриву з "Холостяком" Добриніним показала відпочинок з сином.

Також Politeka писала, що "Син вперше промовив…": Гвоздьова з "Танців з зірками" поділилася материнською радістю.