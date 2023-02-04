Популярная украинская актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая сначала войны с детьми выехала за границу, а потом вернулась и стала ведущей нового шоу на телеканале "ДОМ" "Тихий вечір", поделилась в своем Instagram анонсом нового выпуска.

Как оказалось, после праздников вечернее шоу вернулась в эфир, и Елена продолжила его вести. В анонсе нового выпуска она показала, что гостем вечера стал известный на всю Украину глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также в новом выпуске будет интервью с военной и выступления украинских артистов и комиков.

В подписи к публикации Кравец написала: "Приказала, чтобы вечер субботы, 4 февраля, был тихим. Соскучилась по вам очень, наконец-то увидимся. Включайте в 21:00 @kanal_dom или переходите на страницу канала в YouTube. Будет очень теплый выпуск". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице Кравец:

"Обожаю!".

"Будем смотреть".

"Ура, каникулы закончились, у меня снова есть работа!".

"Наконец-то, дождались!".

"Ура, бегу смотреть".

"Молодчина, пусть все удается".

"Ждем вечера".

"Наконец-то вы вернулись. С вами однозначно".

"Любимые наши!".

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