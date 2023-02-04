Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці в Instagram поділився радісною новиною. Як виявилося, артист анонсував концерти в українських містах, проте зіткнувся з дилемою та звернувся по допомогу.

Як видно, на новій фотографії Сергій зображений із гітарою та маркером у руках, він зосереджено щось вивчає на аркуші паперу. За словами артиста, він зараз активно готується до туру Україною і багато репетирує. Проте артист зіткнувся з дилемою, що не встигне за один концерт заспівати всі свої пісні, і попросив шанувальників написати, які їм найбільше подобаються.

"Я готуюсь, думаю над трек-листом, репетирую. Гадаю, без вашої допомоги не впораюсь. Наприкінці минулого року в мене вийшла збірка найкращого — The Best. Зараз в турі, нажаль, всі пісні заграти не встигнемо. Тож пропоную вам написати, які пісні ви хотіли б почути в першу чергу. Друзі, чекаю ваші коментарі, які пісні грати. Я справді вірю, що наші зустрічі стануть для вас розрадою і мені вдасться підлікувати ваші душі. І нагадую, що всі концерти благодійні. Ми не тільки душевно проведемо вечори, але і допоможемо 127 Окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ Харкова", - написав Бабкін у підписі до публікації.

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