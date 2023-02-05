Актриса, переможниця "Танців із зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про те, навіщо так старанно худне.

Популярна актриса Ксенія Мішина відповіла на найцікавіші запитання шанувальників та показала фото, які є її мотивацією. У мережі стали багато запитувати про схуднення артистки, яка повністю поринула у можливість перетворитися.

Спочатку артистка заявила, що вдома цілком можливо займатися та отримати результат такий самий, як і від занять у залі.

Також Мішина показала, як іноді харчується під час схуднення: «Вчора був сир із листям салату на вечерю, перекушування немає».

Відповіла Мішина також і на те, чи зривається під час серйозних обмежень: «У всіх буває, але треба вивчати, вміти розуміти, звідки це бажання зірватися – чи це дійсно голод, а може емоції та стрес. Якщо друге, то треба розбирати причину тощо».

Раніше Ксенія Мішина прокоментувала свої стосунки з колишнім коханим, із яким хотіла побудувати стосунки. В результаті Мішина виховує сина Платона одна, а з чоловіком обірвала спілкування.

Запитали у Мішиної, які в неї стосунки з батьком Платона тепер, раніше вона розповідала, що намагається налагодити спілкування для зручності дитини.

«Вони більше не спілкуються, моя дитина повинна рости ментально та максимально здоровою!» - Поділилася Ксенія.

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