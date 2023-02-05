Актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о том, зачем так усердно худеет.

Популярная актриса Ксения Мишина ответила на самые интересные вопросы поклонников и показала фото, которые являются ее мотивацией. В сети стали много спрашивать о похудении артистки, которая полностью погрузилась в возможность преобразиться.

Сначала артистка заявила, что дома вполне возможно заниматься и получить результат такой же, как и от занятий в зале.

Также Мишина показала, как иногда питается во время похудения: «Вчера был сыр с листьями салата на ужин, перекуса нет».

Ответила Мишина также и на то, срывается ли во время серьезных ограничений: «У всех бывает, но надо изучать, уметь понимать, откуда это желание сорваться – действительно ли это голод, а может эмоции и стресс. Если второе, то надо разбирать причину и тд».

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свои отношения с бывшим возлюбленным, с которым хотела построить отношения. В результате Мишина воспитывает сына Платона одна, а с мужчиной оборвала общение.

Спросили у Мишиной, какие у нее отношения с отцом Платона теперь, ранее она рассказывала, что пробует наладить общение для удобства ребенка.

«Они больше не общаются, мой ребенок должен расти ментально и максимально здоровым!» - поделилась Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.