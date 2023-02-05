Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення, часто ділиться подробицями свого життя на сторінці в Instagram .

Так, нещодавно Даша вирушила на Мальдіви, після чого її сторінка зарясніла яскравими пляжними знімками та відео. Так і цього разу дівчина опублікувала кадр, де лежить на пляжі біля океану і виправдалася, чому постить так багато такого контенту.

Знаю, що мене забагато в стрічці, але потерпіть ще трошки. Творити контент - це моя розрада. Я отримую задоволення в процесі, а потім ще більше радію, коли бачу результат, який мені подобається", - написала Квіткова у підписі до фото.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"А можна ще більше такого контенту? Я просто насолоджуюся, так естетично".

"Даші багато не буває!".

"Не зупиняйтесь. Мене мотивують пости щасливих людей".

"Хто фотографує?".

"Даша, що значить багато? Ви ж блогер інфлюенсер, творите що хочете, тим більше такий гарний контент".

"Не зрозуміло навіщо, це взагалі виставляти, ну якщо це не показ, то добре відпочивайте, і насолоджуйтесь сином, таке враження, що ви комусь намагаєтесь довести!".

"Можна ще більше океану? Ми відпочиваємо разом із вами".

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