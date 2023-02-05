Известная блогерша Даша Квиткова поделилась очередным фото у океана и объяснила, почему постит так много снимков со своего отдыха.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании, часто делится подробностями своей жизни на странице в Instagram.

Так, недавно Даша отправилась на Мальдивы, после чего ее страница запестрила яркими пляжными снимками и видео. Так и в этот раз девушка опубликовала кадр, где лежит на пляже у океана и оправдалась, почему постит так много подобного контента.

"Знаю, что меня многовато в ленте, но потерпите еще немного. Творить контент – это мое утешение. Я получаю удовольствие в процессе, а потом еще больше радуюсь, когда вижу результат, который мне нравится", - написала Квиткова в подписи к фото.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"А можно еще больше такого контента? Я просто наслаждаюсь, так эстетично".

"Даши много не бывает!".

"Не останавливайтесь. Меня мотивируют посты счастливых людей".

"Кто фотографирует?".

"Даша, что значит много? Вы же блогер инфлюэнсер, творите что хотите, тем более такой красивый контент".

"Не понятно зачем, это вообще выставлять, ну если это не показ, то хорошо отдыхайте, и наслаждайтесь сыном, такое впечатление, что вы кому-то пытаетесь доказать!".

"Можно еще больше океана? Мы отдыхаем вместе с вами".

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