Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим відео, як дізналися пейзажом шанувальники, з Барселони.
У короткому ролику Юлія на тлі яскраво сяючого сонця підходить, сідає навпочіпки, наближаючись до камери, і ніби ось-ось візьме в руку телефон, що лежить на землі. Перед камерою вона з'явилася в широких темних джинсах і вільній синій кофті, її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
У підписі до публікації Саніна нічого не написала, натомість шанувальники відразу почали коментувати нове відео співачки:
"Оп, знайшла телефон".
"Славна Юлія".
"Найкрасивіша".
"Юля, ви красуня".
"Ти змагаєшся із сонцем!".
"Барселона".
"Красуня".
"Прекрасна".
"Неймовірна".
"Сяє яскравіше за сонце. Дуже гарна і Барселона, і Юля".
"Як здорово взимку потрапити у теплі місця. Люблю вас і радий за вас. Слава Україні".
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