Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым видео, как узнали по пейзажу поклонники, из Барселоны.
В коротком ролике Юлия на фоне ярко сияющего солнца подходит, присаживается на корточки, приближаясь к камере, и как будто вот-вот возьмет в руку телефон, который лежит на земле. Перед камерой она пояивлась в широких темных джинсах и свободной синей кофте, ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Санина ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новое видео певицы:
"Оп, нашла телефон".
"Славная Юлия".
"Самая красивая".
"Юля, вы красавица".
"Ты соревнуешься с солнцем!".
"Барселона".
"Красотка".
"Прекрасная".
"Невероятная".
"Сияет ярче солнца. Очень хороша и Барселона, и Юля".
"Как здорово зимой попасть в тёплые места. Люблю вас и рад за вас. Слава Украине".
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