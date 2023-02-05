Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым видео, как узнали по пейзажу поклонники, из Барселоны.

В коротком ролике Юлия на фоне ярко сияющего солнца подходит, присаживается на корточки, приближаясь к камере, и как будто вот-вот возьмет в руку телефон, который лежит на земле. Перед камерой она пояивлась в широких темных джинсах и свободной синей кофте, ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Санина ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новое видео певицы:

"Оп, нашла телефон".

"Славная Юлия".

"Самая красивая".

"Юля, вы красавица".

"Ты соревнуешься с солнцем!".

"Барселона".

"Красотка".

"Прекрасная".

"Невероятная".

"Сияет ярче солнца. Очень хороша и Барселона, и Юля".

"Как здорово зимой попасть в тёплые места. Люблю вас и рад за вас. Слава Украине".

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