Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу акторка опублікувала милі фото з-за кордону, на яких позує зі своїм сином-підлітком.
Як видно, на одному з фото Ксенія зображена разом із Платоном в аеропорту Загреба у Хорватії. Вони крокують, тримаючись за руки і мило посміхаючись на камеру. Перед камерою актриса з'явилася у вузьких чорних лосинах та затишній білій шубці. На другій фотографії мама та син стоять біля панорамного вікна спинами до камери, і дивляться на літаки та злітну смугу.
У підписі до публікації Мішина нічого не написала, залишивши лише серця-емодзі, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Як брат із сестрою".
"Класна шубка та кросівки".
"Ви неймовірні".
"Без сумніву, ми українки найкращі у світі".
"Красуня з красенем сином. Миру, здоров'я вам".
"Дуже класні!".
"Які гарні".
"Які класні! Це вогонь".
"Які ви класні. У вас чудовий син".
"Які ж ви класні".
"Який красень у тебе, це справжній український козак росте, Ксенія ви прекрасні, такі фотогенічні разом".
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