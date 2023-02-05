Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу акторка опублікувала милі фото з-за кордону, на яких позує зі своїм сином-підлітком.

Як видно, на одному з фото Ксенія зображена разом із Платоном в аеропорту Загреба у Хорватії. Вони крокують, тримаючись за руки і мило посміхаючись на камеру. Перед камерою актриса з'явилася у вузьких чорних лосинах та затишній білій шубці. На другій фотографії мама та син стоять біля панорамного вікна спинами до камери, і дивляться на літаки та злітну смугу.

У підписі до публікації Мішина нічого не написала, залишивши лише серця-емодзі, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як брат із сестрою".

"Класна шубка та кросівки".

"Ви неймовірні".

"Без сумніву, ми українки найкращі у світі".

"Красуня з красенем сином. Миру, здоров'я вам".

"Дуже класні!".

"Які гарні".

"Які класні! Це вогонь".

"Які ви класні. У вас чудовий син".

"Які ж ви класні".

"Який красень у тебе, це справжній український козак росте, Ксенія ви прекрасні, такі фотогенічні разом".

Нагадаємо, "Вибачте мене всі українці": Раміна Есхакзай порушила скандальну тему мови і викликала бурю у мережі.

Як повідомляла Politeka, "Вам личить безтурботність": Квіткова після розриву з Добриніним блиснула фігурою у вузькому купальнику.

Також Politeka писала, що "Без вашої допомоги не впораюся": Бабкін перед туром звернувся до шанувальників із проблемою.