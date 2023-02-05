Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала милые фото из-за границы, на которых позирует со своим сыном-подростком.
Как видно, на одном из фото Ксения запечатлена вместе с Платоном в аэропорту Загреба в Хорватии. Они шагают, держась за руки и мило улыбаясь в камеру. Перед камерой актриса появилась в узких черных лосинах и уютной белой шубке. На второй фотографии мама и сын стоят у панорамного окна спинами к камере, и смотрят на самолеты и взлетную полосу.
В подписи к публикации Мишина ничего не написала, оставив лишь сердечки-эмодзи, зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Как брат с сестрой".
"Классная шубка и кроссовки".
"Вы невероятны".
"Без сомнения, мы украиночки лучшие в мире".
"Красавица с красавцем сыном. Мира, здоровья вам".
"Очень классные!".
"Какие красивые".
"Какие классные! Это огонь".
"Какие вы классные. У вас замечательный сын".
"Какие же вы классные".
"Какой красавец у тебя, это настоящий украинский казак растет, Ксения вы прекрасны, такие фотогеничны вместе".
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