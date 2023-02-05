Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати шоколадні бомбочки.

"Любителям солоденького приготуватись: сьогодні приготуємо пухкі булочки з Нутеллою. На старт, увага… марш! 🔥", — пише зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Молоко — 200 мл

• Цукор — на смак

• Сухі дріжджі — 7 г

• Яйця — 2 шт. + 1 жовток для змащування тіста

• Борошно — 550 г

• Соняшникова олія — 75 мл

• Нутелла або шоколад — 300 г

• Цукрова пудра — для посипки

В миску до молока додаємо цукор, сухі дріжджі, два яйця, соняшникову олію та борошно. Вимішуємо тісто, найкриваємо його плівкою та даємо відпочити. На дошку, присипану борошном, викладаємо тісто, зверху теж посипаємо борошном та розкачуємо. Круглою формочкою з розкачаного тіста вирізаємо шматочки, в середину викладаємо заморожену нутеллу та заліпляємо в формі кульок. Викладаємо їх на пергамент, та змащуємо жовтком. Відправляємо булочки в духовку та випікаємо при 180 градусах до готовності. Готові булочки посипаємо цукровою пудрою.

"P.S. Так сильно хотіли поласувати смачненьким, що навіть вимкнення світла не стало нам на заваді! 😎", — додав Ектор Хіменес-Браво під відео.

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