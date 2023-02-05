В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить шоколадные бомбочки.
"Любителям сладенького приготовиться: сегодня приготовим рыхлые булочки с Нутеллой. На старт, внимание… марш! 🔥", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Молоко – 200 мл
• Сахар – по вкусу
• Сухие дрожжи – 7 г
• Яйца – 2 шт. + 1 желток для смазки теста
• Мука – 550 г
• Подсолнечное масло – 75 мл
• Нутелла или шоколад – 300 г
• Сахарная пудра – для посыпки
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В миску к молоку добавляем сахар, сухие дрожжи, два яйца, подсолнечное масло и муку. Вымешиваем тесто, накрываем его пленкой и даем отдохнуть. На доску, присыпанную мукой, выкладываем тесто, сверху тоже посыпаем мукой и раскатываем. Круглой формочкой из раскатанного теста вырезаем кусочки, внутрь выкладываем замороженную нутеллу и заклеиваем в форме шариков. Выкладываем их на пергамент и смазываем желтком. Отправляем булочки в духовку и выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовые булочки посыпаем сахарной пудрой.
"P.S. Так сильно хотели полакомиться вкусненьким, что даже выключение света не помешало нам! 😎", - добавил Эктор Хименес-Браво под видео.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.