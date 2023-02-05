21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала ефектне чорно-біле відео, в якому вона прогулюється вулицями Нью-Йорка. Модель для зйомки обрала стильну плюшеву шубку та гладко зачесала волосся. При цьому внучка Ротару не стала заморочуватися з текстом посту, залишивши лише пару емодзі "🖤🎥".
Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:
"Схожа тут на героїню фільму Місіс Харріс їде до Парижа, Наташу 😊";
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"Нереальна краса 🤍";
"Ну шикарна прямо ❤️😍";
"Ця усмішка сяє!".
Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.