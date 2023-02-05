21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала эффектное черно-белое видео, в котором она гуляет по улицам Нью-Йорка. Модель для съемки выбрала стильную плюшевую шубку и гладко зачесала волосы. При этом внучка Ротару не стала заморачиваться с текстом поста, оставив лишь пару эмодзи "🖤🎥".

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"Похожа здесь на героиню фильма Миссис Харрис едет в Париж, Наташу 😊";

"Нереальная красота 🤍";

"Ну шикарная прямо ❤️😍";

"Эта улыбка сияет!".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.