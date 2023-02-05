Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі своє фото у спортивному образі та розповіла про важливу благодійну ініціативу.

За словами Анни, вона приєдналася до благодійного фонду, який існує з 2017 року, і вже встиг допомогти тисячам людей з різних регіонів України. Наразі спортсменка разом із цим фондом відкриває важливий збір коштів та попросила українців приєднуватися.

"Зараз ми відкриваємо збір на відновлення спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який постраждав внаслідок підступного російського ракетного обстрілу. Для мене як для воїна спортивного фронту це дуже важливий збір, адже цей комплекс – це найважливіша складова розвитку українського спорту. До повномасштабного вторгнення на його території тренувалися футболісти, плавці, гімнасти та багато інших спортсменів. Давайте разом допоможемо відновити спорткомплекс університету Шевченка, щоб у його стінах виріс ще не один видатний спортсмен. Задонатити можна за посиланням у сторіс. пості.

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