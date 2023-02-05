Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле свое фото в спортивном образе и рассказала о важной благотворительной инициативе.

По словам Анны, она присоединилась к благотворительному фонду, который существует с 2017 года и уже успел помочь тысячам людей из разных регионов Украины. Сейчас спортсменка вместе с этим фондом открывает важный сбор средств и попросила украинцев присоединяться.

"Сейчас мы открываем сбор на восстановление спортивного комплекса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пострадавшего в результате коварного российского ракетного обстрела. Для меня как для воина спортивного фронта это очень важный сбор, ведь этот комплекс – это важнейшая составляющая развития украинского спорта. До полномасштабного вторжения на его территории тренировались футболисты, пловцы, гимнасты и многие другие спортсмены. Давайте вместе поможем восстановить спорткомплекс университета Шевченко, чтобы в его стенах вырос еще не один выдающийся спортсмен. Задонатить можно по ссылке в сторис. Важна каждая гривна", - напсиала Ризатдинова в своем посте.

Напомним, "Простите меня все украинцы": Рамина Эсхакзай подняла скандальную тему языка и вызвала бурю в сети.

Как сообщала Politeka, "Вам идет беззаботность": Квиткова после разрыва с Добрыниным сверкнула фигурой в узком купальнике.

Также Politeka писала, что "Без вашей помощи не справлюсь": Бабкин перед туром обратился к поклонникам с проблемой.