На цей раз популярна 56-річна виконавиця змогла порадувати і колег і шанувальників.
На цей раз артистка розповіла, як поїхала до Калуша зі спектаклем "За двома зайцями". У гримерці Ольга В'ячеславівна сіла на диван, щоб відпочити, але диван зламався і артистка ледь не впала на підлогу.
Цей інцидент не засмутив актрису, а лише розсмішив разом із колегами:
«Трохи гумору в стрічку! Привіт, Калуш! Напевно, диван відчув, що тітка Секліта приїхала! 🤣 Сьогодні ми у вас із нашою легендарною виставою «За двома зайцями»!✋🏻🎭» - пише Сумська.
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«Калуш, бережіть нашу народну артистку!; Не береже Калуш рідних артистів! Вдалого спектаклю!❤️; Зірка падає .... загадуємо бажання!;
Відпочили на славу))); Чи не витримав напору краси; "А все тому, що хтось занадто багато їсть" 😂; О, Господи, як же я реготала) Ольга, Ви приголомшлива жінка» - відповідають у мережі.
Раніше на своїй сторінці в Instagram зірка терміново звернулася до українців із проханням.
Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.