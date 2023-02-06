На цей раз популярна 56-річна виконавиця змогла порадувати і колег і шанувальників.

На цей раз артистка розповіла, як поїхала до Калуша зі спектаклем "За двома зайцями". У гримерці Ольга В'ячеславівна сіла на диван, щоб відпочити, але диван зламався і артистка ледь не впала на підлогу.

Цей інцидент не засмутив актрису, а лише розсмішив разом із колегами:

«Трохи гумору в стрічку! Привіт, Калуш! Напевно, диван відчув, що тітка Секліта приїхала! 🤣 Сьогодні ми у вас із нашою легендарною виставою «За двома зайцями»!✋🏻🎭» - пише Сумська.

«Калуш, бережіть нашу народну артистку!; Не береже Калуш рідних артистів! Вдалого спектаклю!❤️; Зірка падає .... загадуємо бажання!;

Відпочили на славу))); Чи не витримав напору краси; "А все тому, що хтось занадто багато їсть" 😂; О, Господи, як же я реготала) Ольга, Ви приголомшлива жінка» - відповідають у мережі.

Раніше на своїй сторінці в Instagram зірка терміново звернулася до українців із проханням.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.