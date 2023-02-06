В этот раз популярная 56-летняя исполнительница смогла повеселить и коллег и поклонников.

В этот раз артистка рассказала, как уехала в Калуш со спектаклем "За двумя зайцами". В гримерке Ольга Вячеславовна присела на диван, чтобы отдохнуть, но диван поломался и артистка едва не свалилась на пол.

Этот инцидент не огорчил актрису, а только рассмешил вместе с коллегами:

«Немного юмора в ленту! Привет, Калуш!✋🏻 Наверное, диван почувствовал, что тетя Секлита приехала! 🤣 Сегодня мы у вас с нашим легендарным спектаклем «За двумя зайцами»!✋🏻🎭» - пишет Сумская.

«Калуш, берегите нашу народную артистку!;Не бережет Калуш родных артистов! Удачного спектакля!❤️; Звезда падает.... загадываем желание!;

Отдохнули во славу))); Не выдержал напора красоты; «А все потому, что кто-то слишком много ест» 😂; О, Господи, как же я хохотала) Ольга, Вы потрясающая женщина» - отвечают в сети.

Ранее на своей странице в Instagram звезда срочно обратилась к украинцам с просьбой.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.