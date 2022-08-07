Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная украинская актриса, которая активно помогает пострадавшим от агрессии рф, поддерживает страну и общается с фанатами в Инстаграм. Недавно она подняла множество интересных тем в интервью со Славой Деминым.

«Ольга Сумская об общении с предательницей Снежаной Егоровой. О похоронах мамы, умершей в первые дни полномасштабного вторжения» - говорит Слава Демин под постом.

Также актриса вспомнила свою подругу из рф, которая осталась работы, потому что не поддерживала своих коллег.

«Она безработная, потому что не поддерживала политику своих коллег, которые выходят с буквой Z. Они не хотят ничего видеть, слышать, они сошли с ума. Это не зомби. Представляешь себе степень цинизма, когда знаешь, что здесь море крови, и поддерживаешь тот режим за сумасшедшие деньги?» - высказалась Сумская.

На днях знаменитость опубликовала фотографию с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко.

"Вдохновляющие встречи… С Ниной Митрофановной Матвиенко… Люблю!", - написала Ольга в публикации.

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