Відома актриса, Народна артистка України Ольга Сумська показала, як старанно займається та доглядає себе під час гастролей.

Артистка театру та кіно, 56-річна Ольга Сумська продовжує виступати з колегами та їздить із ними в рамках спеціального гастрольного туру. На цей раз вона показала, як займається під час поїздок доглядом за собою і ще не забуває про тренування.

«У готельному номері також можна займатися! Розтяжка, планка по три підходи.

Також мій відхід нашвидкуруч: вмиваюся теплою водою, протираю вологим рушником обличчя. Потім, як легкий скраб, що зволожує улюблений крем. Також роблю масаж обличчя та закриваю тим самим легким кремом» - пише Ольга під кадрами.

Також 56-річна знаменитість поділилася чуттєвим кадром в Інстаграмі.

Артистка обрала мінімум макіяжу і наголосила саме на виразі обличчя, бажаючи передати емоції, які турбують її останнім часом.

Зазначимо, Ольга продовжує виступати у театрі з колегами, займається воолнтерством та допомагає ЗСУ.

"Стан душі ..." - пише Сумська під кадром.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.