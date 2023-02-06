Артистка театру та кіно, 56-річна Ольга Сумська продовжує виступати з колегами та їздить із ними в рамках спеціального гастрольного туру. На цей раз вона показала, як займається під час поїздок доглядом за собою і ще не забуває про тренування.
«У готельному номері також можна займатися! Розтяжка, планка по три підходи.
Також мій відхід нашвидкуруч: вмиваюся теплою водою, протираю вологим рушником обличчя. Потім, як легкий скраб, що зволожує улюблений крем. Також роблю масаж обличчя та закриваю тим самим легким кремом» - пише Ольга під кадрами.
Також 56-річна знаменитість поділилася чуттєвим кадром в Інстаграмі.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику та заступився за Влада Яму: "Цих обмежених людей..."
Авто збило двох військових на блокпосту, врятувати їх не вдалося: у трагедії підозрюється поліцейський
Влад Яма, який втік у США, після нової хвилі хейту звернувся до українців: "Ваші очікування..."
"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
Артистка обрала мінімум макіяжу і наголосила саме на виразі обличчя, бажаючи передати емоції, які турбують її останнім часом.
Зазначимо, Ольга продовжує виступати у театрі з колегами, займається воолнтерством та допомагає ЗСУ.
"Стан душі ..." - пише Сумська під кадром.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.
Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.
Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.