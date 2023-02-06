Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская показала, как усердно занимается и ухаживает за собой во время гастролей.

Артистка театра и кино, 56-летняя Ольга Сумская продолжает выступать с коллегами и ездит с ними в рамках специального гастрольного тура. В этот раз она показала, как занимается во время поездок уходом за собой и еще не забывает о тренировках.

«В отельном номере тоже можно заниматься! Растяжка, планка по три подхода.

Также мой уход на скорую руку: умываюсь теплой водой, протираю влажным полотенцем лицо. Потом, как легкий скраб, увлажняющий любимый крем. Также делаю массаж лица и закрываю все тем же легким кремом» - пишет Ольга под кадрами.

Также 56-летняя знаменитость поделилась чувственным кадром в Инстаграм.

Артистка выбрала минимум макияжа и сделала акцент именно на выражении лица, желая передать эмоции, которые тревожат ее в последнее время.

Отметим, Ольга продолжает выступать в театре с коллегами, занимается воолнтерством и помогает ВСУ.

«Состояние души…» - пишет Сумская под кадром.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.