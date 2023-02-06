Артистка театра и кино, 56-летняя Ольга Сумская продолжает выступать с коллегами и ездит с ними в рамках специального гастрольного тура. В этот раз она показала, как занимается во время поездок уходом за собой и еще не забывает о тренировках.
«В отельном номере тоже можно заниматься! Растяжка, планка по три подхода.
Также мой уход на скорую руку: умываюсь теплой водой, протираю влажным полотенцем лицо. Потом, как легкий скраб, увлажняющий любимый крем. Также делаю массаж лица и закрываю все тем же легким кремом» - пишет Ольга под кадрами.
Также 56-летняя знаменитость поделилась чувственным кадром в Инстаграм.
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Артистка выбрала минимум макияжа и сделала акцент именно на выражении лица, желая передать эмоции, которые тревожат ее в последнее время.
Отметим, Ольга продолжает выступать в театре с коллегами, занимается воолнтерством и помогает ВСУ.
«Состояние души…» - пишет Сумская под кадром.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.