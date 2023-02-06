У своїй передачі СлаваПРО ведучий стисло переказав, про що в своєму новому інтерв'ю говорила запроданка.

"Поговоримо про чмоню. Цього разу звання летить до Таїсії Повалій. Нещодавно вийшло нове інтерв'ю цієї людини. І там, знаєте, стільки всього цікавого. Наприклад, Таюська заявила, що підтримує напад рф на Україну й назвала це "своїм порятунком". Вона каже, що з дитинства звикла бути там, де правда, тому вона за парашу. І в тому, що сьогодні робить параша, вона бачить порятунок для України. Також Таюська каже, що відчуває, як зараз її особисто параша охороняє. А ще ця, так би мовити, співачка сказала, що вважає, що плешивий — це людина, яка може позбавити світ від нацизму", — розповів Слава Дьомін.

Він також та жорстко звернувся особисто до Таїсії Повалій.

"Тая, слухайте, а ви молодець, от ви нализали ще на п'ять років проживання там і виступів на дні міліції. Тут саме той випадок, коли язик вас годує, бо так вилизати може ну прям не кожен. У мене ганчірка гірше миє підлогу", — наголосив ведучий.

Раніше Павло Зібров із розчаруванням повідомив про позицію Таї Повалій щодо війни. Він із Повалій та її чоловіком товаришував 28 років, але тепер переконаний, що за риторику співачки треба позбавляти не лише звання народної артистки України, а й громадянства України.

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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