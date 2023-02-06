В своей передаче СлаваПРО ведущий кратко пересказал, о чем в своем новом интервью говорила запроданка.

"Поговорим о чмоне. В этот раз звание летит к Таисии Повалий. Недавно вышло новое интервью этого человека. И там, знаете, столько всего интересного. Например, Таюська заявила, что поддерживает нападение рф на Украину и назвала это "своим спасением". Она говорит, что с детства привыкла быть там, где правда, поэтому она за парашу. И в том, что сегодня делает параша, она видит спасение для Украины. Также Таюська говорит, что чувствует, как сейчас ее лично параша охраняет. А еще эта, так сказать, певица сказала, что считает, что плешивый - это человек, который может избавить мир от нацизма", - рассказал Слава Демин.

Он также жестко обратился лично к Таисии Повалий.

"Тая, слушайте, а вы молодец, вот вы нализали еще на пять лет проживания там и выступлений на дне милиции. Здесь именно тот случай, когда язык вас кормит, так вылизать может ну прям не каждый. У меня тряпка хуже моет пол", - подчеркнул ведущий.

Ранее Павел Зибров с разочарованием сообщил о позиции Таи Повалий по поводу войны. Он с Повалий и ее мужем дружил 28 лет, но теперь убежден, что за риторику певицы нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства Украины.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.