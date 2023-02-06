Про це, як пише Politeka.net, Ханумак заявив в інтерв’ю Даніелю Салему.

«…Не буде в мене більше стосунків. Максимум – Холостяк, я вже говорю вам «так», – зазначив розчарований у шлюбі Ханумак.

За його словами, розмови про розлучення між ним і Аліною Шаманською велись вже давно, але вони вирішили дати собі другий шанс.

«Тривало все рік. Жили окремо. Я не її людина. Пазл просто не влазить», - запевнив Ханумак, додавши, що скандальна історія з Анною Алхім, після якої все остаточно зруйнувалось, «висмоктана з пальця».

На слова Ханумака про готовність піти у шоу «Холостяк» вже відреагували сористувачі соцмереж. Актору пригадали, як він вже під час повномасштабного військового вторгнення рф в Україну перебував у США і не поспішав повертатись.

«Цікавий як актор, але не "Холостяк". Репутація ну дууже заплямована», «так всі візьмуть і побіжать на той холостяк, навіть дивитись такого не буду, в країні війна, а він про холостяка заяви робить»,

«Який Холостяк? Це чудо в пір‘ях нема бажання бачити по ТБ взагалі», «Тільки сором для родини і колишній дружині завдає»,

«Тобто, можна посидіти більш ніж пів року війни в Америці, а потім коли гроші закінчились, приїхати і пхатись на екрани?Невже вони думають що люди нічого не пам’ятають! Прийде наша перемога і всім усе пригадаєм!»,

«На фронт,в ЗСУ - готовий?холостяк недороблений», «Думала на війну піде, а він холостяком хоче бути. Тьфу», - обурюються користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше Ханумак на тлі скандалу з дружиною звернувся до українців.

Раніше відома українська блогер та журналістка Аліна Шаманська звинуватила чоловіка в неналежній поведінці, додавши, що це стало не причиною розлучення, а останньою краплею.

Також повідомлялося, що Шаманська розповіла про прокльони на її адресу та на адресу маленького сина.