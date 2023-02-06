На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні зранку росіяни ракетами обстріляли Харків. Одна з них влучила у приміщення університету. Уламками повибивало вікна.

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що піде у відставку, якщо таке рішення ухвалить президент (міністр оборони – одна з двох посад в кабміні, яка є компетенцією президента). Різні спікери з-поміж народних депутатів натякають, що відставка станеться наступного тижня. І навіть прогнозують призначення міністром оборони Кирила Буданова.

Але, як зазначила Марічка Падалко, жодної офіційної інформації поки немає, окрім повідомлень від депутатів «Слуга народу», які обговорювали ці питання на фракції.

До України вдалося повернути двох депортованих до росії дітей. Росіяни їх вивезли з Кремінної разом із мамою. В рязані жінка померла, і дітей відправили у сиротинець. Повернути їх у співпраці із владою змогла старша сестра, яка на початку війни разом із родиною виїхала на Волинь.

Також ведуча наголосила, що терорист гіркін не вірить в успіх нового російського наступу, кияни – теж.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.