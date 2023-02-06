На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне утром россияне обстреляли ракетами Харьков. Одна из них попала в здание университета. Обломками выбило окна.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если такое решение примет президент (министр обороны – одна из двух должностей в кабмине, которая является компетенцией президента). Различные спикеры среди народных депутатов намекают, что отставка произойдет на следующей неделе. И даже прогнозируют назначение министром обороны Кирилла Буданова.

Но, как отметила Маричка Падалко, никакой официальной информации пока нет, кроме сообщений от депутатов «Слуга народа», обсуждавших эти вопросы на фракции.

В Украину удалось вернуть двоих депортированных в россию детей. Россияне их вывезли из Кременной вместе с мамой. В рязани женщина умерла, и детей отправили в приют. Вернуть их в сотрудничестве с властью смогла старшая сестра, которая в начале войны вместе с семьей уехала на Волынь.

Также ведущая подчеркнула, что террорист гиркин не верит в успех нового российского наступления, киевляне тоже.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.