Популярна українська співачка Тіна Кароль на яскравому фото змогла довести, що без насиченого макіяжу може привернути увагу.

Цього разу на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилося фото, яке демонструє природну красу виконавиці. Вона розповідала, що у повсякденному житті воліє або простий макіяж, або взагалі краще без нього, тому що почувається комфортніше.

Під час поїздки в авто, артистка похвалилася простим і витонченим чином одразу. Також нещодавно 37-річна виконавиця в такому ж вигляді здалася перед камерою в авто та зізналася, що любить і снідати у поїздках без зайвого галасу.

Кароль легко вдається залишатися однією з найбільш затребуваних і популярних виконавиць на українській естраді. Цього року вона розпочала гастрольний тур за кордоном, аби підтримати українців.

«🔥Щаслива; Супер. мила красива; Просто наше сонечко; Як гарно ; Рада бачити тебе щасливою; Наша сонячна Тіна Кароль. Ми її обожнюємо».

Раніше артистка вирішила влаштувати яскраву зйомку, наголосивши на результатах свого схуднення. Нещодавно вона зізналася, що помітно довго не могла прийти до тями і зводила організм дієтами багато років.

Тільки згодом вона змогла знайти потрібний і правильний варіант схуднення, який їй не шкодить. У блискучому топі та світлих джинсах артистка не приховувала зміни у зовнішності.

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