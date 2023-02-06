Популярная украинская певица Тина Кароль на ярком фото смогла доказать, что и без насыщенного макияжа может привлечь внимание.

В этот раз на фан-странице Тины Кароль появилось фото, демонстрирующее естественную красоту исполнительницы. Она рассказывала, что в повседневной жизни предпочитает либо простой макияж, либо вообще лучше без него, так как чувствует себя комфортнее.

Во время поездки в авто, артистка похвалилась простым и изящным образом сразу. Также недавно 37-летняя исполнительница в таком же виде показалась перед камерой в авто и призналась, что любит и завтракать в поездках без лишнего шума.

Кароль без труда удается оставаться одной из самых востребованных и популярных исполнительниц на украинской эстраде. В этом году она начала гастрольный тур за границей, чтобы поддержать украинцев.

«🔥Счастливая; Супер. милая красивая; Просто наше солнышко😍;Как красиво😍; Рада видеть тебя счастливой ;Наша солнечная Тина Кароль. Мы ее обожаем».

Ранее артистка решила устроить яркую съемку, подчеркнув результаты своего похудения. Не так давно она призналась, что заметно долго не могла прийти в себя и изводила организм диетами многие годы.

Только спустя время она смогла найти нужный и правильный вариант похудения, который не вредит ей. В блестящем топе и светлых джинсах артистка не стала скрывать перемены во внешности.

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