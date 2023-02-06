Світлана Тарабарова та її продюсер Олексій Бондар одружилися восени 2016 року. Подружжя виховує сина Івана (2018) та доньку Марію (2020). У листопаді 2022 року співачка повідомила, що невдовзі втретє стане матір'ю. Родина очікує на ще одну донечку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка зворушливо розповіла, як її діти відреагували на новину, що скоро в родині відбудеться чергове поповнення.

"Як ми діткам сказали, що їх буде троє 👶🏼+ 👧🏼+ 👧🏼= 🤍. Перші місяці у мене були дуже складними, та і зараз весело ))) Токсикоз (про це я обов’язково напишу 😅), заборона підіймати все важке, майже постільний режим ( який я постійно порушувала, бо з двома малими, війною, роботою, постійними хвилюваннями за рідних в окупації, моїм характером - це виявилося неможливим🤷‍♀️) - тому діткам ми повідомили практично одразу - бо як пояснити, що мама не може більше взяти на ручки ?) А вони вже ой, які важкі мальки ))", — пише Світлана Тарабарова.

Співачка разом із чоловіком посадили дітей і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк.

"❤️вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із малюком і цілувати животик - а у мене на очах були сльози від щастя", — зізнається артистка.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.