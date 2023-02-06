Светлана Тарабарова и ее продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Семья ожидает еще одну доченьку.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка трогательно рассказала, как ее дети отреагировали на новость, что скоро в семье состоится очередное пополнение.

"Как мы деткам сказали, что их будет трое 👶🏼+ 👧🏼+ 👧🏼= 🤍. Первые месяцы у меня были очень сложными, да и сейчас весело))) Токсикоз (об этом я обязательно напишу 😅), запрет поднимать все тяжелое, почти постельный режим (который я постоянно нарушала, потому что с двумя малыми, войной, работой, постоянными волнениями за родных в оккупации, моим характером - это оказалось невозможным 🤷‍♀️) - поэтому деткам мы сообщили практически сразу - как объяснить, что мама не может больше взять на ручки?) А они уже ой, какие тяжелые мальки))", - пишет Светлана Тарабарова.

Певица вместе с мужем посадили детей и с улыбкой на лице начали рассказывать, что внутри мамы растет малыш.

"❤️они сразу все поняли, начали здороваться с малышом и целовать животик - а у меня на глазах были слезы от счастья", - признается артистка.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.