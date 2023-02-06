Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька повернулася до України після майже року перебування у Німеччині.

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Знаменитість у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини до свого бойфренда, який запропонував їй виїхати. Зірка зізнавалася, що весь цей час її забезпечував хлопець, адже вона не працювала. А напередодні, 5 лютого, Петрожицька наважилася приїхати до України. Зірка поділилася своїми емоціями потім у соціальних мережах. Реакцію на повернення Даші опублікував паблік "ЖВЛ" в Інстаграм.

"Після початку повномасштабного вторгнення вона жила в Німеччині з бойфрендом, а 5 лютого повернулася до Києва. Актриса повідомила про це на своїй сторінці в Instagram, поділившись щемливим відео. Вона не змогла стримати сльози, коли приїхала до столиці і побачила вокзал", - відмічено було у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Але цікава історія, історії простих українців, де горе і біда варто розповідати, а не тих, хто одразу біг";

"І чого ревти? Треба було сидіти в Україні, а не їхати підібгавши хвоста";

"А бойфренд що робив у Німеччині? Переховувався?";

"Вдома вона є, а там хто? Та ніхто, звичайна біженка".

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька майже через рік нарешті повернулася в Україну.

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька похвалилася, як їй вдалося схуднути

Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, за чий рахунок живе