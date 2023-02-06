Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Знаменитість у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини до свого бойфренда, який запропонував їй виїхати. Зірка зізнавалася, що весь цей час її забезпечував хлопець, адже вона не працювала. А напередодні, 5 лютого, Петрожицька наважилася приїхати до України. Зірка поділилася своїми емоціями потім у соціальних мережах. Реакцію на повернення Даші опублікував паблік "ЖВЛ" в Інстаграм.
"Після початку повномасштабного вторгнення вона жила в Німеччині з бойфрендом, а 5 лютого повернулася до Києва. Актриса повідомила про це на своїй сторінці в Instagram, поділившись щемливим відео. Вона не змогла стримати сльози, коли приїхала до столиці і побачила вокзал", - відмічено було у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Але цікава історія, історії простих українців, де горе і біда варто розповідати, а не тих, хто одразу біг";
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"І чого ревти? Треба було сидіти в Україні, а не їхати підібгавши хвоста";
"А бойфренд що робив у Німеччині? Переховувався?";
"Вдома вона є, а там хто? Та ніхто, звичайна біженка".
Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька майже через рік нарешті повернулася в Україну.
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