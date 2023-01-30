Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая сыграла в сериале "Папик". А после полномасштабного вторжения звезда практически сразу уехала в Германию. Как Даша признавалась, ее позвал туда парень, о котором она до этого не планировала рассказывать. А недавно Петрожицкая призналась, что все это время у нее не было возможности работать, поэтому обеспечивает ее полностью молодой человек.

Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз решила похвастаться своим успехом. Как можно понять, Петрожицкой удалось сбросить несколько кило.

"-2,5 кг. -2 см по всему телу. Но -3 см ягодицы и -5 см талия", - похвасталась Даша в сторис.

"Дайте реакцию или напишите мало/нормально/или тоже так хотите/или не хотите", - попросила звезда, обращаясь к украинцам.

А до этого Даша рассказала о митингах в Гамбурге.

"Митинги-демонстрации – благотворительные концерты – вышивание (как медитация) и так уж кто знает сколько времени…

Знаю, что все устали… но не останавливайтесь, пожалуйста, продолжайте помогать нашим защитникам и нашей стране!", - написала Даша в публикации, которую сделала отдельным постом.

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