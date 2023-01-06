Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папика". Звезда еще в начале полномасштабного вторжения уехала в Германию, где находится и сейчас. Из-за этого актрисе пришлось признать, что у нее есть молодой человек из этой страны. А на новом фото Дарья в Инстаграм показала своего возлюбленного, поделившись селфи.
"Двое", - написала лаконично под фото Дарья.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"А это случайно не обручальное колечко на безымянном пальчике?";
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"Поздравляю, пусть эти цифры превратятся в бесконечную любовь друг к другу, пусть ваша любовь с каждым днем становится все сильнее и лучше. С любовью Петрожата";
"Дашуня. Подруга моя какая ты красивая, твой друг Руслан".
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