Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая показала, как вернулась из Германии в Украину, где находилась с марта прошлого года.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Знаменитость, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Дашу забрал ее парень к себе в Германи. Там Петрожицкая находилась все это время, как и ее домашние любимцы. При этом не забывала Даша и ходить на митинги, где поддерживала Украину. Звезда признавалась, что работы все это время у нее не было, а содержал ее молодой человек все это время.

Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда внезапно объявилась в Польше.

"Пока, Варшава, Польша", - написала Дарья под кадрами.

После этого звезда показала приветствие от мобильного оператора после возвращения в Украину и поделилась селфи.

А после этого Петрожицкая опубликовала кадры, где едет по дороге на автобусе и показывает уже типичные украинские виды и надпись "Слава Украине". Поэтому, видимо, Дарья вернулась на Родину, как и обещала не так давно, рассказывая о своих планах на будущее.

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