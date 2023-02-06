Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая вернулась в Украину после почти года пребывания в Германии.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Знаменитость в первые недели после начала полномасштабного вторжения уехала в Германию к своему бойфренду, который предложил ей уехать. Звезда признавалась, что все это время ее обеспечивал парень, ведь она не работала. А накануне, 5 февраля, Петрожицкая решилась приехать в Украину. Звезда поделилась своими эмоциями после в социальных сетях. Реакцию на возвращение Даши опубликовал паблик "ЖВЛ" в Инстаграм.

"После начала полномасштабного вторжения она жила в Германии с бойфрендом, а 5 февраля вернулась в Киев. Актриса сообщила об этом на своей странице в Instagram, поделившись щемящим видео. Она не смогла сдержать слезы, когда приехала в столицу и увидела вокзал", - отмечено было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Но интересная история, истории простых украинцев где горе и беда стоит рассказывать, а не тех, кто сразу бежал";

"И чего реветь? Надо было сидеть в Украине, а не ехать поджав хвоста";

"А бойфренд что делал в Германии? Скрывался?";

"Дома она есть, а там кто? Да никто, обычная беженка".

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