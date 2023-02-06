Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український хореограф і танцюрист, який переміг на "Танцях зі зірками", де його партнером була Ксенія Мішина. А після цього Євген разом із Ксенією стали суддями "Україна має талант" разом із Сергієм Притулою. Зірка одружена з колегою Наталією Татаринцевою, яка чотириразова чемпіонка світу з танців у пілона.

Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. Цього разу зірка показав, як порадував свою дружину, купивши їй букет тюльпанів. Знаменитість прийшов у кімнату Наталії, став на коліна та подарував букет, а після цього пара поцілувалася.

"Продовжуйте жити і любити попри війну, але не забувайте про неї та робіть щоденні донати!"

Дякуємо нашим героям!

Перемоги всім нам", – написав Євген під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Кайф. Так ніжно і по весняному";

"Дуже красиві квіти, дуже гарна Наталя";

"Жінка, якою Ви молодець, даруйте квіти жінці. Справжній люблячий чоловік";

"Женя, завжди прикольно за вами спостерігати. Я хоч і старший за віком, у мене дочки такі, як ви".

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Кіт вразив розтяжкою під час ніжностей із дружиною

А ще Politeka повідомляла, що дружина судді "Україна має талант" Кота зізналася, чия ініціатива була збільшити бюст

Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Кіт скинув понад 10 кг та показав результат