Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский хореограф и танцор, который победил на "Танцях з зірками", где его партнером была Ксения Мишина. А после этого Евгений вместе с Ксенией стали судьями "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой. Звезда женат на коллеге Наталье Татаринцевой, которая четырехкратная чемпионка мира по танцам у пилона.

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показал, как порадовал свою жену, купив ей букет тюльпанов. Знаменитость пришел в комнату Натальи, стал на колени и подарил букет, а после этого пара поцеловалась.

"Продолжайте жить и любить несмотря на войну, но не забывайте о ней и делайте ежедневные донаты!

Спасибо нашим героям!

Победы всем нам", - написал Евгений под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кайф. Так нежно и по весеннему";

"Очень красивые цветы, очень красивая Наталья";

"Женщина, какой Вы молодец, дарите цветы женщине. Настоящий любящий мужчина";

"Женя, всегда прикольно за вами наблюдать. Я хоть и старше по возрасту, у меня дочери такие, как вы".

Напомним, судья "Україна має талант" Кот впечатлил растяжкой во время нежностей с женой

А еще Politeka сообщала, что жена судьи "Україна має талант" Кота призналась, чья инициатива была увеличить бюст

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