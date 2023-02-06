Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский хореограф и танцор, который победил на "Танцях з зірками", где его партнером была Ксения Мишина. А после этого Евгений вместе с Ксенией стали судьями "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой. Звезда женат на коллеге Наталье Татаринцевой, которая четырехкратная чемпионка мира по танцам у пилона.
Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показал, как порадовал свою жену, купив ей букет тюльпанов. Знаменитость пришел в комнату Натальи, стал на колени и подарил букет, а после этого пара поцеловалась.
"Продолжайте жить и любить несмотря на войну, но не забывайте о ней и делайте ежедневные донаты!
Спасибо нашим героям!
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Победы всем нам", - написал Евгений под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Кайф. Так нежно и по весеннему";
"Очень красивые цветы, очень красивая Наталья";
"Женщина, какой Вы молодец, дарите цветы женщине. Настоящий любящий мужчина";
"Женя, всегда прикольно за вами наблюдать. Я хоть и старше по возрасту, у меня дочери такие, как вы".
Напомним, судья "Україна має талант" Кот впечатлил растяжкой во время нежностей с женой
А еще Politeka сообщала, что жена судьи "Україна має талант" Кота призналась, чья инициатива была увеличить бюст
Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот сбросил больше 10 кг и показал результат