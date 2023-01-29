Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками" с Ксенией Мишиной. А после этого знаменитость стал судьей "Україна має талант" вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. У звезды есть жена Наталья Татаринцева, которая является четырехкратной победительницей танцев. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решил ответить на вопросы фанатов вместе с женой.

"Вопрос к Котикам. Выберем самые интересные", - написал Евгений в сторис.

"Бюст Натали, чья идея, какая мотивация, доволен ли Кот?", - спросил фанат.

"Чья идея? Не твоя?", - спросила в ответ Наталья и муж показал на нее пальцем.

"Мне нормально все было. Это Натальи идея", - сказала Евгений в ответ жене.

"Это моя идея, но он помог мне найти самого лучшего врача", - сказала Наталья в ответ.

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