Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и судья "Україна має талант". Звезда женат на коллеге Наталье, которая тоже занимается танцами. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда опубликовал фотографии с женой, поделившись праздничным настроением.

"Спасибо девушкам и ребятам защитникам, благодарим вас наши ангелы охранники, а то, что мы в безопасности и имели возможность провести эти праздники вместе #украина #праздник #2023 #благодарим #пара", - написала Наталья в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Котики, вы таккие котики";

"Бывает же такое! Почему вы так похожи?? Как родственники";

"Я подумала, что вы еще один котенок купили, а то кофточка такая)";

"Действительно, только благодаря ВСУ, мы продолжаем жить...";

"Вы такие милые Котики. Счастье вам, любовнице и мирному небу над головой";

"В год Котика, поздравляю вас мои любимки, мои котята. С Новым годом!!!".

Напомним, Евгений Кот из "Україна має талант" рассказал о семейной трагедии, когда потерял родного человека

А еще Politeka писала, что Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны

Также Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот показал закулисье съемок нового танцевального шоу