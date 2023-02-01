Судья "Україна має талант" Евгений Кот удивил позой, в которой нежился со своей женой.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф. Звезда победил на шоу "Танці з зірками", а после этого был судьей "Україна має талант". Звезда женат на Наталье Татаринцевой, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показал, в какой позе может поцеловать жену, удивив украинцев.

"Ох, как нам хочется на хорошее тропическое побережье, лежать на пляже и наслаждаться друг другом!

Но это только после нашей победы!

Верим в наших ребят и девушек из ВСУ!

Держим сильный тыл!

Но не забываем жить, потому что эта борьба ради жизни!

Пусть война не ворует нашу молодость!

Живите, любите, мечтайте!", - написал Евгений Кот под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А она к сожалению ворует и молодость и радость и жизнь. Но держимся";

"Круто! Очень оригинальная задумка";

"Какие вы красивые, всего лучшего вашей семье!!! Пусть мечты сбываются";

"Евгений я надеюсь, что уже скоро ваше желание исполнится и вы с женой будете на отдыхе, искренне вам этого желаю".

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