Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф. Звезда победил на шоу "Танці з зірками", а после этого был судьей "Україна має талант". Звезда женат на Наталье Татаринцевой, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показал, в какой позе может поцеловать жену, удивив украинцев.
"Ох, как нам хочется на хорошее тропическое побережье, лежать на пляже и наслаждаться друг другом!
Но это только после нашей победы!
Верим в наших ребят и девушек из ВСУ!
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Держим сильный тыл!
Но не забываем жить, потому что эта борьба ради жизни!
Пусть война не ворует нашу молодость!
Живите, любите, мечтайте!", - написал Евгений Кот под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А она к сожалению ворует и молодость и радость и жизнь. Но держимся";
"Круто! Очень оригинальная задумка";
"Какие вы красивые, всего лучшего вашей семье!!! Пусть мечты сбываются";
"Евгений я надеюсь, что уже скоро ваше желание исполнится и вы с женой будете на отдыхе, искренне вам этого желаю".
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А еще Politeka сообщала, что Евгений Кот из "Україна має талант" рассказал о семейной трагедии, когда потерял родного человека
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