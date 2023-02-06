Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходят слухи", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала відео з Бахмута, а точніше те, що залишилося за кадром її нового випуску.
Як видно, на відео Раміна у бронежилеті знято під час інтерв'ю з різними військовими. Весь час на тлі чути вибухи, бо Бахмут зараз на лінії фронту. І якщо військові спокійніше реагують на звуки вибухів, то Раміна здригається і навіть підскакує від кожного з них.
У підписі до публікації Есхакзай розповіла: "Мій монтажер зібрав для вас усі моменти у випуску про Бахмут, де я підскакувала від вибухів. Для тих, хто пише: "Нафіг вона туди перлася, якщо не вміє себе контролювати, для цього є військові кореспонденти" Моя відповідь: "Не вам вирішувати, як моєму тілу реагувати на вибухи". Якщо захочу танцювати, танцюватиму, захочу плакати - буду плакати".
Користувачі відразу почали коментувати нове відео на сторінці блогерки:
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"Раміно, ваші роботи це щоденник війни! Ви дуже добрий журналіст!".
"Як можна контролювати рефлекс? Не звертайте уваги на них. Ви смілива, рішуча, я і багато хто вами пишається".
"Ми не готувалися до війни, жили мирно і щасливо. І зараз для нас це великий стрес, особливо для жінок. Тому, звичайно, ми боїмося таких звуків і здригаємося. І не треба соромитися цього".
"Найчастіше критику пишуть люди, які вибухи, якщо й чули, то десь дуже далеко і вже розповідають усім, що вони пройшли війну".
"Повністю підтримую! Тіло складно проконтролювати. Я здригаюся навіть від того, коли раптово світло в приміщенні включають".
"Дякую за сміливість та за випуск".
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