Відома блогерка та журналістка Раміна Есхакзай показала невеселі кадри зі зйомок свого репортажу у Бахмуті.

Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходят слухи", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала відео з Бахмута, а точніше те, що залишилося за кадром її нового випуску.

Як видно, на відео Раміна у бронежилеті знято під час інтерв'ю з різними військовими. Весь час на тлі чути вибухи, бо Бахмут зараз на лінії фронту. І якщо військові спокійніше реагують на звуки вибухів, то Раміна здригається і навіть підскакує від кожного з них.

У підписі до публікації Есхакзай розповіла: "Мій монтажер зібрав для вас усі моменти у випуску про Бахмут, де я підскакувала від вибухів. Для тих, хто пише: "Нафіг вона туди перлася, якщо не вміє себе контролювати, для цього є військові кореспонденти" Моя відповідь: "Не вам вирішувати, як моєму тілу реагувати на вибухи". Якщо захочу танцювати, танцюватиму, захочу плакати - буду плакати".

Користувачі відразу почали коментувати нове відео на сторінці блогерки:

"Раміно, ваші роботи це щоденник війни! Ви дуже добрий журналіст!".

"Як можна контролювати рефлекс? Не звертайте уваги на них. Ви смілива, рішуча, я і багато хто вами пишається".

"Ми не готувалися до війни, жили мирно і щасливо. І зараз для нас це великий стрес, особливо для жінок. Тому, звичайно, ми боїмося таких звуків і здригаємося. І не треба соромитися цього".

"Найчастіше критику пишуть люди, які вибухи, якщо й чули, то десь дуже далеко і вже розповідають усім, що вони пройшли війну".

"Повністю підтримую! Тіло складно проконтролювати. Я здригаюся навіть від того, коли раптово світло в приміщенні включають".

"Дякую за сміливість та за випуск".

Нагадаємо, "Один із найкращих концертів": Лобода зібрала величезний зал і заспівала свої російські хіти, відео.

Як повідомляла Politeka, "Гарний знак для України": Горбунов зняв незвичайне природне явище, фото.

Також Politeka писала, що "Люблю вас слухати": Денисенко з "Кріпосної" захопила читанням віршів та запросила на зустріч.