Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала добірку відео зі свого концерту у столиці Казахстану Астані.

Як видно, Світлана зібрала величезний зал для глядачів на своїй концерт, під час деяких її пісень люди діставали телефони і підсвічували ліхтариками, створюючи особливу атмосферу. Також на відео можна побачити, що артистка змінила кілька образів за свій виступ.

На всіх відео, які показала Світлана, вона виконує свої найвідоміші хіти і все російською мовою. У підписі до публікації Лобода написала: "Астана! Дякую! Один із найкращих концертів! Ви дали мені стільки сил! Сьогодні мені не заснути".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Концерт вогонь, розумниця, відпрацювала на всі 100%".

"Яка різниця якою мовою пісні, ми на півдні України російськомовні, але любимо країну і поважаємо чужі кордони, не ліземо до сусідів".

"Як можна сидіти під її пісні, вона запальничка".

"Дякую Вам за все те щастя, що Ви нам подарували сьогодні. Ми сьогодні теж не спимо".

"Завжди дивуюся, як можна сидіти на ваших концертах. Я б на люстрі танцювала від щастя, правда".

"Ви найкраща, не змогла сидіти. Танцювали під ваші пісні".

"Краще, що я бачила. Дякую за прекрасний вечір! Казахстан завжди чекає на вас".

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