Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала видео из Бахмута, а точнее то, то осталось за кадром ее нового выпуска.
Как видно, на видео Рамина в бронежилете запечатлена во время интервью с разными военными. Все время на фоне слышно взрывы, так как Бахмут сейчас на линии фронта. И если военные более спокойно реагируют на звуки взрывов, то Рамина содрогается и даже подскакивает от каждого их них.
В подписи к публикации Эсхакзай рассказала: "Мой монтажер собрал для вас все моменты в выпуске о Бахмуте, где я подскакивала от взрывов. Для тех, кто пишет: "Нафиг она туда перлась, если не умеет себя контролировать, для этого есть военные корреспонденты". Мой ответ: "Не вам решать, как моему телу реагировать на взрывы". Если захочу танцевать, буду танцевать, захочу плакать – буду плакать".
Пользователи тут же начали комментировать новое видео на странице блогерши:
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"Рамина, ваши работы это дневник войны! Вы очень хороший журналист!".
"Как можно контролировать рефлекс? Не обращайте внимания на них. Вы смелая, решительная, я и многие вами гордятся".
"Мы не готовились к войне, жили мирно и счастливо. И сейчас для нас это большой стресс, особенно для женщин. Поэтому, конечно, мы боимся таких звуков и содрогаемся. И не нужно этого стыдиться".
"Чаще всего критику пишут люди, которые взрывы, если и слышали, то где-то очень далеко и уже рассказывают всем, что они войну прошли".
"Полностью поддерживаю! Тело сложно проконтролировать. Я вздрагиваю даже от того, когда внезапно свет в помещении включают".
"Спасибо за смелость и за выпуск".
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