Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу телезірка виклав незвичайне фото неба над Києвом.

Як виявилося, Юрію вдалося зняти рідкісне природне явище - "місячне гало". На знімку можна побачити яскраво сяючий Місяць у небі, навколо якого утворилося таке ж яскраве коло. Телеведучий розглянув у цьому явищі "хороший знак" для України.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Ось так зараз над Києвом, виглядає Місяць! Астрономи називають це явище "місячне гало!" Оптичне явище, яке виникає про заломленні світла, яке відбивається від Землі!Сподіваємось це гарний знак для України!".

Зазначимо, що останніми днями у Києві та низці інших українських міст люди могли спостерігати рідкісне природне явище – місячне гало. Воно має вигляд великого яскравого кола навколо джерела світла – Місяця. Окрім столиці, гало також днями бачили у Рівному та Одесі, а 31 січня ще в Ужгороді.

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