Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася атмосферним відео, де читає вірші.

Як виявилося, цим роликом Наталка вирішила привернути увагу та запросити шанувальників на зустріч із нею – вона влаштовує благодійний вечір із читанням віршів. Перед камерою актриса з'явилася у простих джинсах та білосніжній водолазці. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і тепла посмішка.

У підписі до публікації Денисенко написала: "#наталкачиталка. Автор #івандрач "Вірші непотрібні нікому…". А ви як думаєте? Потрібні чи ні? 14 лютого у Києві у вас є можливість остаточно зрозуміти це. Завтра запрошуватиму на благодійний вечір, який ще нікого не залишив байдужим. Пишіть хто вже був? Хто збирається прийти?"

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви, як завжди, неперевершена!".

"Потрібні, а як без них. Коли будете у Полтаві?".

"Дуже гарний вірш, чудове читання. Я тільки з тобою зрозуміла, як потрібні вірші, всім потрібні".

"Яка ж ви прекрасна! Як класно перевтілюєтеся. Захоплююсь вашим талантом! Дякую велике!".

"Люблю слухати вас. Ви талановиті".

"Дуже талановито, обожнюю ваші читання".

"Так, сильно! Аж до мурашок! Дякую".

"Ви неймовірно читаєте вірші".

Нагадаємо, "Вибачте мене всі українці": Раміна Есхакзай порушила скандальну тему мови і викликала бурю у мережі.

Як повідомляла Politeka, "Вам личить безтурботність": Квіткова після розриву з Добриніним блиснула фігурою у вузькому купальнику.

Також Politeka писала, що "Без вашої допомоги не впораюся": Бабкін перед туром звернувся до шанувальників із проблемою.