Українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич продовжує ділитися особистими зауваженнями та враженнями в Інстаграм. На цей раз виконавиця заговорила про те, про що більше не може мовчати.

Цього разу Злата вирішила похвалитися інтригуючим чином у прозорій сукні із чорних мережив. Масивні золоті прикраси та макіяж перетворили вигляд Злати.

«Просто не можу більше тримати цю красу! 🖤 ​​Є велика спокуса показати повний сет, але ділитися поступово 🙌🏼 Дівчата, Ви все зробили цю зйомку особливою! Дякую 🥹 за талант та вайб…» - пише Злата.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Нереальна дівчинка 💔; Яка Ви вишукана!; Неймовірна 💔; Розкішна; Але Ви неймовірна 😍 така тендітна і жіночна 🥀 дуже хороші знімки; Діти, тримайте себе в руках 😄

Сонечко, ти прекрасна 😍🔥😍; Як тепер жити, як себе відволікти від такої краси?».

Також Злата поскаржилася, як через сусідів їй не вдається поспати. Більше того, деякі люди роблять це має намір перешкодити їй або сусідам.

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